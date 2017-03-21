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Пятая колонна и лагерь боевиков: оппозиция сообщает о новых задержаниях

22.03.2017 13:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. В Бобруйске задержаны четыре члена одного из патриотических клубов, сообщила в соцсетях оппозиционная активистка Наста  Дашкевич. Большинство из задержанных, по ее словам, в прошлом выходцы из силовых структур.

"Задержанные сыплются как снежный ком. Появляются новые фамилии", — написала Дашкевич.

По ее данным задержаны бывший спецназовец Вячеслав Александрович Дукшт, пограничник Илья Грек, "какой-то военный" Ян Михальков и  Андрэй Комлик-Яматин. Все задержанные, по данным активистки, члены одного патриотического клубы, который возглавляет Николай Михальков (отец задержанного Яна).

Пятая колонна и лагерь боевиков: оппозиция сообщает о новых задержаниях
© Фото: страница Мирослава Лозовского в Facebook
СМИ сообщили о задержании в Минске Мирослава Лозовского

"Клуб обычный, спортивно-патриотичный. Легальный. На базе школы. Находится клуб в Бобруйске", — написала Дашкевич.

Военно-спортивный клуб "Патриот" был открыт при Центре творчества детей и молодежи Бобруйска в целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. Клуб также посещают дети из неблагополучных семей и стоящие на учете в ИДН. В городе Николая Михалькова называют талантливым педагогом и авторитетом для подростков.

Накануне Александр Лукашенко заявил об обнаружении лагерей, где готовили боевиков для дестабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей, остальные — в Украине, деньги на их финансирование шли через Польшу и Литву.

В ночь на вторник в Минске, по сообщениям СМИ, были задержаны бывший руководитель руководитель незарегистрированной в Беларуси организации "Белый легион" Мирослав Лозовский, который в настоящее время занимался книгоизданием, распространитель книг Алесь Евдах и минчанин Андрей Дундуков. Незарегистрированная в Беларуси спортивно-патриотическая организация "Белый легион" появилась в начале 1990-х годов и обеспечивала порядок на собраниях оппозиции и митингах, активистов структуры готовили как спецназовцев.

Sputnik пока не располагает подтверждением данной информации правоохранительных органов.   

 
Теги: Минск
 
 
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После задержания книготорговцев-бывших активистов "Белого легиона", появились сообщения о задержанных участниках спортивно-патриотического клуба из Бобруйска.

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