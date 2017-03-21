МИНСК, 22 мар — Sputnik. Судьба найденной в посылке из США старинной иконы Смоленской Божией Матери будет определена решением суда, сообщил Sputnik начальник пункта таможенного оформления "Минская почта" Минской региональной таможни Павел Садовский.



© Фото: Минская региональная таможня Старинную икону в серебре нашли таможенники в посылке из США

Как ранее сообщал Sputnik, сотрудники Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления "Минская почта" в посылке из США обнаружили старинную икону Смоленской Божией Матери. По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой культурной ценности составляет около 4 тысяч долларов США. Икона была изъята таможенниками до решения суда.

Как нашли икону

Как рассказал Садовский, прибывшая из США посылка содержала уведомление, что внутри почтового отправления содержится "картина в раме". Специалисты таможни приняли решение произвести ручной досмотр посылки.

"Вскрыли ее и увидели, что внутри не картина, а завернутая в полиэтиленовую пленку икона в окладе, предположительно из драгоценных металлов. Были приглашены специалисты для экспертизы, они и установили, что икона представляет собой историко-культурную ценность", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, эксперты определили, что из США прибыла икона Смоленской Божией Матери (Одигитрия). Предположительно, она была написана во второй половине или в конце XIX века в России.

Серебряный оклад и клейма мастеров

По словам Садовского, найденная икона имеет все признаки подлинности.

"Помимо живописного полотна, икона имеет оклад из драгоценных металлов, чеканку. На обратной стороне иконы есть клейма мастеров", — сказал он.

Представитель таможни уточнил, что оклад сделан из серебра с использованием техники золочения.

В настоящее время икона помещена на ответственное хранение. При этом Садовский подчеркнул, что специалисты таможни понимают: они имеют дело с историко-культурной ценностью, поэтому организован максимально щадящий режим хранения.

"Конечно же, это не под открытым небом, не на огромном таможенном складе, как может создаться впечатление у обывателя", — сказал он.