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Руководитель клуба "Патриот" о задержаниях: не понимаю, что случилось

22.03.2017 13:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БОБРУЙСК, 22 мар — Sputnik, Юлия Балакирева. Руководитель военно-спортивного клуба "Патриот" Николай Михальков подтвердил Sputnik, что среди задержанных, о которых сегодня пишут белорусские СМИ, есть его бывшие воспитанники.

Руководитель клуба "Патриот" о задержаниях: не понимаю, что случилось
© Sputnik / Виктор Толочко
Пятая колонна и лагерь боевиков: оппозиция сообщает о новых задержаниях

Накануне Александр Лукашенко заявил об обнаружении лагерей, где готовили боевиков для дестабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей, остальные — в Украине, деньги на их финансирование шли через Польшу и Литву. В среду активистка оппозиции Наста Дашкевич сообщила о задержании в Бобруйске участников военно-спортивного клуба, перечислив их поименно.

"Три фамилии так точно мне знакомы. Но они служат офицерами в силовых структурах", — сказал он.

Николай Михальков в интервью Sputnik выразил сомнение в том, что его бывшие воспитанники были замешаны в противоправной деятельности, отметив, что они зарекомендовали себя на занятиях как хорошие парни.

"Я вообще не понимаю, что случилось. Я знаю этих ребят как очень хороших людей", — отметил руководитель клуба.

Михальков уверяет: ничему плохому на своих занятиях он не учит.

"Воспитывать нормальных мужчин — это уже преступление? В своей стране я революцию не собирался делать и не собираюсь. Разводить пожар в своем доме не собираюсь. Как военный человек отвечаю: родину люблю, готов ее защищать", — сказал он.

Военно-спортивный клуб "Патриот" Центра творчества детей и молодежи Бобруйска открылся 14 лет назад в целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. Клуб также посещают дети из неблагополучных семей и стоящие на учете в ИДН. Активисты клуба принимают активное участие в городских спортивно-массовых мероприятиях.

 
 
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Среди задержанных после появления информации о раскрытии в Беларуси лагеря по подготовке боевиков — трое бывших воспитанников военно-спортивного клуба "Патриот".

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