20-летний житель Мозыря, Гомельская область, за один день трижды терял сознание после употребления психотропа.

В ноябре прошлого года молодой человек по интернету купил дозу спайса. Закладка с товаром находилась в Бресте. Житель Мозыря приехал в областной центр, забрал дозу и решил употребить. Часть психотропа он пересыпал в пакетик и спрятал под ковриком квартиры в подъзде многоэтажного дома, а оставшееся употребил.

После спайсов он потерял сознание. Жильцы дома вызвали на место милицию. К моменту приезда правоохранителей парень пришел в себя. Во время беседы он пояснил, что «отравился чебуреком».

Когда милиция уехала, молодой человек достал из тайника заначку, зашел в другой подъезд и вновь употребил. Прибывший наряд обануржил на подоконнике в подъезде следы употребления спайса и забрал мозырянина в райотдел для разбирательства. Молодой человек сообщил, что к находке правоохранителей он отношения не имеет и продолжал настаивать на версии отравления. Милиционеры «гастролеру» не поверили. Парня отпустили, но приставили к нему наблюдение на случай, если он выведет их к своему тайнику.

Ожидания правоохранителей оправдались. Молодой человек пошел в подъезд, достал из-под ковра заначку, употребил психотроп и вновь потерял сознание. В отношении мозырянина возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение психотропного вещества.

«17 марта суд Ленинского района Бреста признал 20-летнего жителя Мозыря виновным по ч. 1 ст. 328 УК и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима», — сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.