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МВД: в Мозыре изъяты предметы "анархистского толка" и пистолеты
22.03.2017 17:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Сотрудники милиции произвели обыск в доме у 22-летней жительницы Мозыря, у которой изъяты предметы "анархистского толка", сообщили Sputnik в МВД Беларуси.
"Электрошокер, два газовых баллончика, бронежилет, тренировочный резиновый нож и два пистолета – такой набор обнаружили сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД дома у 22-летней жительницы Мозыря", – сказали в МВД.
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У мозырянки сотрудники правоохранительных органов нашли резиновый нож, громкоговоритель и бронежилет.
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