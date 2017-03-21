МИНСК, 22 мар – Sputnik. Сотрудники милиции произвели обыск в доме у 22-летней жительницы Мозыря, у которой изъяты предметы "анархистского толка", сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

"Электрошокер, два газовых баллончика, бронежилет, тренировочный резиновый нож и два пистолета – такой набор обнаружили сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД дома у 22-летней жительницы Мозыря", – сказали в МВД.

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