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Лондон: въехавший в толпу автомобиль и резня у здания парламента
22.03.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Два инцидента произошли в столице Великобритании — в толпу на Вестминистерском мосту въехал автомобиль, а у здания парламента неизвестный ранил ножом полицейского, передают британские СМИ.
Оба происшествия разделили считанные минуты — сначала неизвестный, вооруженный ножом, напал на полицейских, правоохранители открыли огонь и ликвидировали нападавшего. Ножевое ранение получил один сотрудник полиции, он госпитализирован.
Позже стало известно, что в толпу туристов, которые находились на Вестминистерском мосту, въехал автомобиль. Сообщается, что в результате инцидента пострадали пять человек, об их состоянии пока информации нет.
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Два инцидента произошли в столице Великобритании — в толпу на Вестминистерском мосту въехал автомобиль, а у здания парламента неизвестный...
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