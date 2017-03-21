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Лондон: въехавший в толпу автомобиль и резня у здания парламента

22.03.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Два инцидента произошли в столице Великобритании — в толпу на Вестминистерском мосту въехал автомобиль, а у здания парламента неизвестный ранил ножом полицейского, передают британские СМИ.

Оба происшествия разделили считанные минуты — сначала неизвестный, вооруженный ножом, напал на полицейских, правоохранители открыли огонь и ликвидировали нападавшего. Ножевое ранение получил один сотрудник полиции, он госпитализирован.

Позже стало известно, что в толпу туристов, которые находились на Вестминистерском мосту, въехал автомобиль. Сообщается, что в результате инцидента пострадали пять человек, об их состоянии пока информации нет.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Два инцидента произошли в столице Великобритании — в толпу на Вестминистерском мосту въехал автомобиль, а у здания парламента неизвестный...

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