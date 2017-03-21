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Лондон: въехавший в толпу автомобиль и резня у здания парламента

22.03.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Два инцидента произошли в столице Великобритании — в толпу на Вестминистерском мосту въехал автомобиль, а у здания парламента неизвестный ранил ножом полицейского, передают британские СМИ.

Лондон: въехавший в толпу автомобиль и резня у здания парламента
© REUTERS Benoit Tessier
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Оба происшествия разделили считанные минуты — сначала сообщалось о том, что неизвестный, вооруженный ножом, напал на полицейских, находившихся возле здания парламента страны. Правоохранители открыли огонь и ликвидировали нападавшего. Ножевое ранение получил один сотрудник полиции, он госпитализирован.

Позже стало известно, что примерно в это же время в толпу туристов, которые находились на Вестминистерском мосту, въехал автомобиль. Сообщается, что в результате инцидента пострадали пять человек, об их состоянии пока информации нет.

Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила, что руководитель правительства в безопасности, ей ничего не угрожает. Однако парламентариям рекомендовано не покидать здание.

По информации СМИ, ссылающихся на полицию Лондона, оба инцидента связаны между собой. По предварительным данным, сбивший прохожих водитель и напал с ножом на полицейского, который его остановил. Уточняется количество человек, ехавших в автомобиле. Полиция не исключает, что их было несколько.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В результате полицейский получил ранение и несколько прохожих травмированы, полиция не исключает, что оба инцидента связаны между собой.

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