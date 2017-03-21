МИНСК, 22 мар — Sputnik. Два инцидента произошли в столице Великобритании — в толпу на Вестминистерском мосту въехал автомобиль, а у здания парламента неизвестный ранил ножом полицейского, передают британские СМИ.



© REUTERS Benoit Tessier Стрельба в аэропорту Парижа: нападавший убит, проводится спецоперация

Оба происшествия разделили считанные минуты — сначала сообщалось о том, что неизвестный, вооруженный ножом, напал на полицейских, находившихся возле здания парламента страны. Правоохранители открыли огонь и ликвидировали нападавшего. Ножевое ранение получил один сотрудник полиции, он госпитализирован.

Позже стало известно, что примерно в это же время в толпу туристов, которые находились на Вестминистерском мосту, въехал автомобиль. Сообщается, что в результате инцидента пострадали пять человек, об их состоянии пока информации нет.

Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила, что руководитель правительства в безопасности, ей ничего не угрожает. Однако парламентариям рекомендовано не покидать здание.

По информации СМИ, ссылающихся на полицию Лондона, оба инцидента связаны между собой. По предварительным данным, сбивший прохожих водитель и напал с ножом на полицейского, который его остановил. Уточняется количество человек, ехавших в автомобиле. Полиция не исключает, что их было несколько.