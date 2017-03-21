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Лондон: въехавший в толпу автомобиль и резня у здания парламента
22.03.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Два инцидента произошли в столице Великобритании — в толпу на Вестминистерском мосту въехал автомобиль, а у здания парламента неизвестный ранил ножом полицейского, передают британские СМИ.
© REUTERS Benoit Tessier
Оба происшествия разделили считанные минуты — сначала сообщалось о том, что неизвестный, вооруженный ножом, напал на полицейских, находившихся возле здания парламента страны. Правоохранители открыли огонь и ликвидировали нападавшего. Ножевое ранение получил один сотрудник полиции, он госпитализирован.
Позже стало известно, что примерно в это же время в толпу туристов, которые находились на Вестминистерском мосту, въехал автомобиль. Сообщается, что в результате инцидента пострадали пять человек, об их состоянии пока информации нет.
Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила, что руководитель правительства в безопасности, ей ничего не угрожает. Однако парламентариям рекомендовано не покидать здание.
По информации СМИ, ссылающихся на полицию Лондона, оба инцидента связаны между собой. По предварительным данным, сбивший прохожих водитель и напал с ножом на полицейского, который его остановил. Уточняется количество человек, ехавших в автомобиле. Полиция не исключает, что их было несколько.
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В результате полицейский получил ранение и несколько прохожих травмированы, полиция не исключает, что оба инцидента связаны между собой.
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