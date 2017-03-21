МИНСК, 22 мар — Sputnik. Ситуацию у здания парламента в Лондоне отслеживают МИД Беларуси и посольство республики в Великобритании и Северной Ирландии, сообщили Sputnik в среду во внешнеполитическом ведомстве в Беларуси.

Сразу два инцидента произошли у здания британского правительства в среду — в толпу людей на Вестминистерском мосту въехал автомобиль. Затем неизвестный напал с ножом на полицейского у здания парламента. Нападавший был ликвидирован, сотрудник полиции получил ранение.

"Рекомендуем гражданам Беларуси, находящимся в Лондоне, следовать указаниям британских властей и воздерживаться от посещения места инцидента", — сказали в МИД.

По последним данным, в результате происшествия на мосту погибли два человека, около десяти получили травмы, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Скотланд Ярд рассматривает оба инцидента как теракты.