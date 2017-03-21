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МИД Беларуси отслеживает ситуацию в связи с инцидентами в Лондоне
22.03.2017 19:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Ситуацию у здания парламента в Лондоне отслеживают МИД Беларуси и посольство республики в Великобритании и Северной Ирландии, сообщили Sputnik в среду во внешнеполитическом ведомстве в Беларуси.
Сразу два инцидента произошли у здания британского правительства в среду — в толпу людей на Вестминистерском мосту въехал автомобиль. Затем неизвестный напал с ножом на полицейского у здания парламента. Нападавший был ликвидирован, сотрудник полиции получил ранение.
"Рекомендуем гражданам Беларуси, находящимся в Лондоне, следовать указаниям британских властей и воздерживаться от посещения места инцидента", — сказали в МИД.
По последним данным, в результате происшествия на мосту погибли два человека, около десяти получили травмы, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Скотланд Ярд рассматривает оба инцидента как теракты.
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Белорусам, которые находятся в Лондоне, рекомендовано следовать указаниям британских властей и не посещать место инцидента.
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