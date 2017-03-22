﻿ Взрывы на складах хранения боеприпасов в Харьковской области: люди прячутся в бомбоубежищах. 21.by
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Взрывы на складах хранения боеприпасов в Харьковской области: люди прячутся в бомбоубежищах

23.03.2017 07:58 — ЧП | Tut.by  
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В ночь на четверг, 23 марта, начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


«Информация поступила около 3 часов ночи», — сообщил источник.

Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский подтвердил информацию о взрывах.

«Да, взрываются. Идет эвакуация жителей из пятикилометровой зоны. Уже заканчиваем», — сказал он.

Масельский затруднился сказать, если погибшие или пострадавшие: «Пока мы не понимаем этого».

В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о происшествии, принимаются меры по тушению возникшего пожара.

Видео: Youtube

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Glavnoe.ua со ссылкой на местных жителей сообщает, что горожане спешно покидают район военной части, на территории которой располагаются склады боеприпасов. При этом мобильная связь в городе перегружена или отсутствует, стационарная — в некоторых местах отсутствует.

Из Балаклеи идет огромный поток машин, сообщают очевидцы, выехать практически невозможно. Жители домов, расположенных вблизи от эпицентра взрывов, прячутся в бомбоубежищах.

Отмечается, что в Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов.

Напомним, в октябре 2015 году произошел пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово Луганской области. В результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

 
 
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Из Балаклеи идет огромный поток машин, сообщают очевидцы, выехать практически невозможно.

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