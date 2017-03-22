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Взрывы на складах хранения боеприпасов в Харьковской области: люди прячутся в бомбоубежищах
В ночь на четверг, 23 марта, начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области. Об этом сообщает
«Информация поступила около 3 часов ночи», — сообщил источник.
Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский подтвердил информацию о взрывах.
«Да, взрываются. Идет эвакуация жителей из пятикилометровой зоны. Уже заканчиваем», — сказал он.
Масельский затруднился сказать, если погибшие или пострадавшие: «Пока мы не понимаем этого».
В Министерстве обороны Украины
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Из Балаклеи идет огромный поток машин, сообщают очевидцы, выехать практически невозможно. Жители домов, расположенных вблизи от эпицентра взрывов, прячутся в бомбоубежищах.
Отмечается, что в Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов.
Напомним, в октябре 2015 году произошел пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово Луганской области. В результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.
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Из Балаклеи идет огромный поток машин, сообщают очевидцы, выехать практически невозможно.
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