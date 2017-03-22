﻿ В Висконсине в результате стрельбы погибли 4 человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Висконсине в результате стрельбы погибли 4 человека

23.03.2017 08:07 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В результате стрельбы в американском штате Висконсин погибли четыре человека, передает телеканал Fox 11 News.

Инциденты произошли днем в среду, 22 марта, в округе Маратон в центре штата. Первоначально полиция получила сообщение о стрельбе возле банка в поселке Ротсчайлд. 10 минут спустя поступил вызов по аналогичной причине в район адвокатского бюро в соседнем населенном пункте Шофилд. В следующий раз выстрелы услышали еще спустя несколько минут в трех километрах.

Представители полиции на пресс-конференции подтвердили, что эпизоды связаны между собой, что задержан один человек и что для населения угрозы уже нет. Имя подозреваемого не было названо, также неизвестны мотивы содеянного.

Всего жертвами стрельбы стали один полицейский и трое гражданских лиц.

Часть жителей в одном из районов, где происходила стрельба, были эвакуированы. В школах на протяжении нескольких часов был введен режим строгой изоляции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первоначально полиция получила сообщение о стрельбе возле банка в поселке Ротсчайлд. 10 минут спустя поступил вызов по аналогичной причине в район адвокатского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Взрывы на складах хранения боеприпасов в Харьковской области: люди прячутся в бомбоубежищах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика