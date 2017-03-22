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Житель Солигорского района погиб от отравления угарным газом

23.03.2017 08:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в жилом доме одной из деревень Солигорского района, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Житель Солигорского района погиб от отравления угарным газом
© flickr.com/ s_p_a_c_e_m_a_n
Родители и трое детей отравились угарным газом в Столбцах

Труп, по информации спасателей, был найден накануне утром в деревне Зажевичи.

"В 10:13 поступило сообщение об обнаружении погибшего гражданина", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в качестве предполагаемой причины гибели сельчанина рассматривается отравление угарным газом – он преждевременно закрыл заслонку дымохода печи.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, мужчина отравился из-за того, что слишком рано закрыл заслонку печи.

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