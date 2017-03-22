МИНСК, 23 мар – Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в жилом доме одной из деревень Солигорского района, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Труп, по информации спасателей, был найден накануне утром в деревне Зажевичи.

"В 10:13 поступило сообщение об обнаружении погибшего гражданина", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в качестве предполагаемой причины гибели сельчанина рассматривается отравление угарным газом – он преждевременно закрыл заслонку дымохода печи.