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Правозащитники опубликовали список 17 задержанных "боевиков"

23.03.2017 08:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" опубликовал список из 17 фамилий людей, которые были, по информации правозащитников, задержаны спецслужбами республики по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Правозащитники опубликовали список 17 задержанных "боевиков"
© Sputnik / Виктор Толочко
Три карабина и запрещенная литература: что изъяли у "Белого легиона"

Во вторник 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в Беларуси был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и уже два десятка человек задержаны правоохранителями. Информация в СМИ о задержаниях начала поступать утром следующего дня, в том числе сообщалось, что вечером во вторник задержали бывшего лидера распущенной в начале 2000-х патриотической организации "Белый легион" Мирослава Лозовского, а также несколько бывших членов бобруйского клуба "Патриот".

По информации "Весны", в настоящее время среди задержанных правоохранителями 17 человек. 

Как сообщают правозащитники, все они подозреваются в подготовке массовых беспорядков.

В настоящее время правоохранительные органы Беларуси пока никак не прокомментировали ситуацию, но в эфире ТВ была озвучена информация, что в стране прошло около двух десятков обысков.

Накануне в эфире телеканала ОНТ сообщили, что у бывших представителей "Белого легиона" изъяли два карабина и запрещенную литературу, в том числе якобы привезенные из Украины листовки. 

В отношении заявлений президента о тренировочных лагерях боевиков в Украине и Литве уже сделали заявление литовский и украинский МИДы: глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус сказал, что подобную информацию без конкретных фактов можно считать необоснованной, а МИД Украины сообщил, что такие заявления белорусского лидера не соответствуют действительности. В свою очередь МИД Польши высказал обеспокоенность задержаниями и призвал Беларусь соблюдать права человека.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В настоящее время правоохранительные органы Беларуси пока никак не прокомментировали ситуацию с задержаниями.

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