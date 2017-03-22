МИНСК, 23 мар – Sputnik. Не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" опубликовал список из 17 фамилий людей, которые были, по информации правозащитников, задержаны спецслужбами республики по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Во вторник 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в Беларуси был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и уже два десятка человек задержаны правоохранителями . Информация в СМИ о задержаниях начала поступать утром следующего дня, в том числе сообщалось, что вечером во вторник задержали бывшего лидера распущенной в начале 2000-х патриотической организации "Белый легион" Мирослава Лозовского, а также несколько бывших членов бобруйского клуба "Патриот".

По информации "Весны", в настоящее время среди задержанных правоохранителями 17 человек.

Как сообщают правозащитники, все они подозреваются в подготовке массовых беспорядков.

В настоящее время правоохранительные органы Беларуси пока никак не прокомментировали ситуацию, но в эфире ТВ была озвучена информация, что в стране прошло около двух десятков обысков.

Накануне в эфире телеканала ОНТ сообщили, что у бывших представителей "Белого легиона" изъяли два карабина и запрещенную литературу, в том числе якобы привезенные из Украины листовки.

В отношении заявлений президента о тренировочных лагерях боевиков в Украине и Литве уже сделали заявление литовский и украинский МИДы: глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус сказал, что подобную информацию без конкретных фактов можно считать необоснованной , а МИД Украины сообщил, что такие заявления белорусского лидера не соответствуют действительности . В свою очередь МИД Польши высказал обеспокоенность задержаниями и призвал Беларусь соблюдать права человека.