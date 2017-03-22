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Правозащитники опубликовали список 17 задержанных "боевиков"
23.03.2017 08:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" опубликовал список из 17 фамилий людей, которые были, по информации правозащитников, задержаны спецслужбами республики по подозрению в подготовке массовых беспорядков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в Беларуси был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и
По информации "Весны", в настоящее время среди задержанных правоохранителями 17 человек.
Как сообщают правозащитники, все они подозреваются в подготовке массовых беспорядков.
В настоящее время правоохранительные органы Беларуси пока никак не прокомментировали ситуацию, но в эфире ТВ была озвучена информация, что в стране прошло около двух десятков обысков.
Накануне в эфире телеканала ОНТ сообщили, что у бывших представителей "Белого легиона" изъяли два карабина и запрещенную литературу, в том числе якобы привезенные из Украины листовки.
В отношении заявлений президента о тренировочных лагерях боевиков в Украине и Литве уже сделали заявление литовский и украинский МИДы: глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус сказал, что
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В настоящее время правоохранительные органы Беларуси пока никак не прокомментировали ситуацию с задержаниями.
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