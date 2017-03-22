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Теракт в Лондоне: посольство Беларуси поддерживает контакт с полицией

23.03.2017 07:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Посольство Беларуси в Великобритании поддерживает контакт с полицией Лондона после произошедшего в среду теракта в столице Англии, сообщил МИД Беларуси.

Теракт в Лондоне: посольство Беларуси поддерживает контакт с полицией
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси отслеживает ситуацию в связи с инцидентами в Лондоне

Террористический акт произошел в Лондоне в 14:40 по местному времени (17:40 по минскому): на Вестминстерском мосту автомобиль съехал на тротуар, сбил несколько пешеходов, затем доехал до здания парламента страны. Там злоумышленника остановили полицейские. Террорист нанес удар ножом одному из правоохранителей, который впоследствии умер.

"Посольство Республики Беларусь в Великобритании поддерживает контакт с подразделением полиции Британии, отвечающим за охрану парламента и дипломатических представительств", – сказали в МИД.

В настоящее время нет данных, пострадали ли во время террористического акта граждане Беларуси.

По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 40, террорист был убит.

Ранее МИД Беларуси рекомендовал гражданам республики, которые находятся в эти дни в Лондоне, следовать указаниям представителей британских властей, а также воздержаться от посещения места теракта.

Как сообщают британские СМИ, автомобиль Hyundai, на котором террорист совершил атаку в Лондоне, мог быть арендован в британском городе Бирмингеме. Великобритании свою помощь в расследовании инцидента уже предложили США.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате теракта погибли четыре человека, были ранены 40, террорист был убит.

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