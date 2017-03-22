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Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП под Ворновкой водителя Opel

23.03.2017 09:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего в ДТП водителя Opel Astra из поврежденной машины в Гомельской области, сообщило в четверг региональное УМЧС.

Инцидент произошел утром на участке дороги Корма — Чечерск вблизи населенного пункта Ворновка — на автодороге произошло столкновение двух легковых автомашин.

В одном из автомобилей-участников дорожного инцидента находился заблокированный водитель. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специнструмента деблокировали мужчину и передали бригаде медиков. Водитель был госпитализирован.

В МЧС отметили, что причиной ДТП могли стать плохие погодные условия — утром на данном участке дороги был сильный туман. Спасатели также призвали водителей быть предельно осторожными на дорогах.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, причиной ДТП могла стать плохая видимость на участке автодороги – с утра был сильный туман.

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