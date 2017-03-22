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Два микроавтобуса горели ночью в Кобрине
23.03.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Два микроавтобуса были повреждены огнем в результате пожара на стоянке в Кобрине, сообщили Sputnik в четверг в Брестском областном УМЧС.
Возгорание автомобилей произошло около часа ночи на неохраняемой стоянке, расположенной на улице Красноармейской районного центра.
"В результате пожара огнем уничтожен пассажирский микроавтобус Renault, сгорела кабина грузопассажирского микроавтобуса Opel", – сказали в управлении.
В МЧС также сообщили, что первый автомобиль – частный, второй принадлежит местной организации.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня, в качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Сейчас спасатели пытаются установить из-за чего произошло возгорание машин на неохраняемой стоянке.
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