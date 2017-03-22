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Два микроавтобуса горели ночью в Кобрине

23.03.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Два микроавтобуса были повреждены огнем в результате пожара на стоянке в Кобрине, сообщили Sputnik в четверг в Брестском областном УМЧС.

Два микроавтобуса горели ночью в Кобрине
© МЧС Минск / YouTube
Mercedes GL загорелся во время движения в Минске

Возгорание автомобилей произошло около часа ночи на неохраняемой стоянке, расположенной на улице Красноармейской районного центра.

"В результате пожара огнем уничтожен пассажирский микроавтобус Renault, сгорела кабина грузопассажирского микроавтобуса Opel", – сказали в управлении.

В МЧС также сообщили, что первый автомобиль – частный, второй принадлежит местной организации.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня, в качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.


 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас спасатели пытаются установить из-за чего произошло возгорание машин на неохраняемой стоянке.

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