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Вооруженный топором житель Сморгони ограбил пенсионерку
23.03.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Сморгони местного жителя, который, угрожая топором, ограбил пенсионерку, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik Виталий Аньков
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Ограбление в районном центре произошло накануне ночь, потерпевшая обратилась в Сморгонский РОВД в 09.40 в среду.
"Жительница Сморгони заявила, что в 04:00 неизвестный проник в дом и под угрозой топора похитил 40 рублей, 10 тысяч рублей ЦБ РФ, 200 долларов США и скрылся", – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что оперативники смогли быстро установить личность нападавшего – преступление совершил 26-летний неработающий местный житель, который ранее уже был судим кражи.
В настоящее время злоумышленник задержан, часть похищенных денег у него изъята.
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Добычей злоумышленника стали 40 белорусских и 10 тысяч российских рублей, а также 200 долларов.
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