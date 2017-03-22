МИНСК, 23 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Сморгони местного жителя, который, угрожая топором, ограбил пенсионерку, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Ограбление в районном центре произошло накануне ночь, потерпевшая обратилась в Сморгонский РОВД в 09.40 в среду.

"Жительница Сморгони заявила, что в 04:00 неизвестный проник в дом и под угрозой топора похитил 40 рублей, 10 тысяч рублей ЦБ РФ, 200 долларов США и скрылся", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что оперативники смогли быстро установить личность нападавшего – преступление совершил 26-летний неработающий местный житель, который ранее уже был судим кражи.

В настоящее время злоумышленник задержан, часть похищенных денег у него изъята.