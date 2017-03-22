﻿ Вооруженный топором житель Сморгони ограбил пенсионерку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вооруженный топором житель Сморгони ограбил пенсионерку

23.03.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Сморгони местного жителя, который, угрожая топором, ограбил пенсионерку, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Вооруженный топором житель Сморгони ограбил пенсионерку
© Sputnik Виталий Аньков
Милиция задержала в Гродно ночного уличного грабителя

Ограбление в районном центре произошло накануне ночь, потерпевшая обратилась в Сморгонский РОВД в 09.40 в среду.

"Жительница Сморгони заявила, что в 04:00 неизвестный проник в дом и под угрозой топора похитил 40 рублей, 10 тысяч рублей ЦБ РФ, 200 долларов США и скрылся", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что оперативники смогли быстро установить личность нападавшего – преступление совершил 26-летний неработающий местный житель, который ранее уже был судим кражи.

В настоящее время злоумышленник задержан, часть похищенных денег у него изъята.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добычей злоумышленника стали 40 белорусских и 10 тысяч российских рублей, а также 200 долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП под Ворновкой водителя Opel
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика