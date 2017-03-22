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Состоящая на учете у психиатра женщина бросилась под поезд в Ганцевичах
23.03.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Наблюдавшаяся у врача-психиатра жительница Ганцевичей бросилась под грузовой поезд, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел в Брестской области в среду рано утром: в 07:40 грузовой состав смертельно травмировал жительницу Ганцевичей. Как рассказали правоохранители, женщина сама бросилась под состав.
"Женщина проживала одна и состояла на учете у психиатра, проходила лечение в областной психиатрической больнице. Она уже предпринимала попытки самоубийства", – рассказали Sputnik в областном УВД.
Погибшей было 46 лет, она работала дворником и не имела семьи.
По информации милиции, машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
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Женщина 1971 года рождения проживала одна и работала в Ганцевичах дворником.
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