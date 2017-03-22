МИНСК, 23 мар – Sputnik. Наблюдавшаяся у врача-психиатра жительница Ганцевичей бросилась под грузовой поезд, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел в Брестской области в среду рано утром: в 07:40 грузовой состав смертельно травмировал жительницу Ганцевичей. Как рассказали правоохранители, женщина сама бросилась под состав.

"Женщина проживала одна и состояла на учете у психиатра, проходила лечение в областной психиатрической больнице. Она уже предпринимала попытки самоубийства", – рассказали Sputnik в областном УВД.

Погибшей было 46 лет, она работала дворником и не имела семьи.

По информации милиции, машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.