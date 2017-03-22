МИНСК, 23 мар – Sputnik. Большегрузный автомобиль врезался в металлическую конструкцию с датчиками системы BelToll в Брестской области, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Авария произошла около 09:30 на автодороге М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации" между 104-м и 105-м километрами.

Как сообщают очевидцы, большегрузный автомобиль съехал с проезжей части и врезался в опору металлической рамы, на которой установлены датчики системы оплаты BelToll.

О состоянии водителя, который находился за рулем большегрузного автомобиля пока ничего не известно.