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Фура на трассе М1 снесла раму BelToll

23.03.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Большегрузный автомобиль врезался в металлическую конструкцию с датчиками системы BelToll в Брестской области, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Фура на трассе М1 снесла раму BelToll
© Фото: Гомельское ОУМЧС
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Авария произошла около 09:30 на автодороге М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации" между 104-м и 105-м километрами.

Как сообщают очевидцы, большегрузный автомобиль съехал с проезжей части и врезался в опору металлической рамы, на которой установлены датчики системы оплаты BelToll.

О состоянии водителя, который находился за рулем большегрузного автомобиля пока ничего не известно.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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О состоянии водителя, который находился за рулем большегрузного автомобиля пока ничего не известно.

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