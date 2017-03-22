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Фура на трассе М1 снесла раму BelToll
23.03.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Большегрузный автомобиль врезался в металлическую конструкцию с датчиками системы BelToll в Брестской области, сообщили в социальных сетях очевидцы.
Авария произошла около 09:30 на автодороге М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации" между 104-м и 105-м километрами.
Как сообщают очевидцы, большегрузный автомобиль съехал с проезжей части и врезался в опору металлической рамы, на которой установлены датчики системы оплаты BelToll.
О состоянии водителя, который находился за рулем большегрузного автомобиля пока ничего не известно.
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О состоянии водителя, который находился за рулем большегрузного автомобиля пока ничего не известно.
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