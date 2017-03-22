МИНСК, 23 мар — Sputnik. Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщили в четверг



© REUTERS Toby Melville Лондон: въехавший в толпу автомобиль и резня у здания парламента

американские телеканалы.

В полицию штата практически одновременно поступили два сообщения о стрельбе в нескольких населенных пунктах. В первом случае неизвестные открыли огонь возле здания банка, во втором — в жилом доме.

Полиция штата подтвердила, что стрельба велась сразу в нескольких местах недалеко от населенного пункта Ваусау.

Представитель правоохранительных органов Висконсина также отметил, что стрельба началась в результате "семейных разборок". Подозреваемый задержан, ведется расследование инцидентов.