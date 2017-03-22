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"Семейные разборки" со стрельбой в Висконсине: четыре человека погибли

23.03.2017 11:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщили в четверг

"Семейные разборки" со стрельбой в Висконсине: четыре человека погибли
© REUTERS Toby Melville
Лондон: въехавший в толпу автомобиль и резня у здания парламента
американские телеканалы.

В полицию штата практически одновременно поступили два сообщения о стрельбе в нескольких населенных пунктах. В первом случае неизвестные открыли огонь возле здания банка, во втором — в жилом доме.

Полиция штата подтвердила, что стрельба велась сразу в нескольких местах недалеко от населенного пункта Ваусау.

Представитель правоохранительных органов Висконсина также отметил, что стрельба началась в результате "семейных разборок". Подозреваемый задержан, ведется расследование инцидентов.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция задержала подозреваемого, ведется расследование причин инцидентов.

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