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В Могилеве горел цех по переработке шин

23.03.2017 12:32 — ЧП | Tut.by  
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Пожар в цехе по переработке шин частного предприятия на улице Челюскинцев в Могилеве произошел 22 марта около 22.00. К приезду спасателей из здания, где перерабатывают резину, шел дым, помещение было закрыто, сообщает МЧС.


Внутри горела транспортерная лента и отходы резинотехнических изделий в металлическом контейнере. В течение часа пожар ликвидировали. В результате огонь уничтожил 5 погонных метров транспортерной ленты в цеху, закопчены стены и потолок в цехе. Пострадавших нет.

Пожар на работу цеха не повлиял. На момент возгорания предприятие не работало — проводилась плановая замена ножей на шредере. В обычном режиме цех работает круглосуточно.

Сигнал о пожаре подала система. Основная версия причины возгорания — неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.

 
Теги: Могилев
 
 
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Основная версия причины возгорания - неосторожное обращение с огнем.

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