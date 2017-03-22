Пожар в цехе по переработке шин частного предприятия на улице Челюскинцев в Могилеве произошел 22 марта около 22.00. К приезду спасателей из здания, где перерабатывают резину, шел дым, помещение было закрыто, сообщает МЧС .





Внутри горела транспортерная лента и отходы резинотехнических изделий в металлическом контейнере. В течение часа пожар ликвидировали. В результате огонь уничтожил 5 погонных метров транспортерной ленты в цеху, закопчены стены и потолок в цехе. Пострадавших нет.

Пожар на работу цеха не повлиял. На момент возгорания предприятие не работало — проводилась плановая замена ножей на шредере. В обычном режиме цех работает круглосуточно.

Сигнал о пожаре подала система. Основная версия причины возгорания — неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.