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ГАИ: водитель протаранившей рамку BelToll фуры уснул за рулем

23.03.2017 12:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Причиной аварии на автотрассе М1 в Березовском районе, в которой большегрузный автомобиль снес рамку системы BelToll, стало состояние водителя – он уснул за рулем, сообщили Sputnik в четверг в УГГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ: водитель протаранившей рамку BelToll фуры уснул за рулем
© Фото: ЧП Беларусь. Будь в курсе! / ВК
Фура на трассе М1 снесла раму BelToll

ДТП произошло в среду 22 марта около 22:40 на 104-м километре республиканской автодороги М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации". Первыми о ДТП в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

"По предварительной версии водитель уснул за рулем", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что фурой Volvo управлял 47-летний житель Белоозерска. Он в аварии не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По информации инспекции, мужчина, управлявший автомобилем, в ДТП не пострадал.

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