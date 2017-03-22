МИНСК, 23 мар – Sputnik. Причиной аварии на автотрассе М1 в Березовском районе, в которой большегрузный автомобиль снес рамку системы BelToll, стало состояние водителя – он уснул за рулем, сообщили Sputnik в четверг в УГГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло в среду 22 марта около 22:40 на 104-м километре республиканской автодороги М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации". Первыми о ДТП в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

"По предварительной версии водитель уснул за рулем", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что фурой Volvo управлял 47-летний житель Белоозерска. Он в аварии не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проверку.