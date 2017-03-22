МИНСК, 23 мар – Sputnik. Ограбивший пенсионерку в Сморгони молодой человек на деньги, которые отобрал у пожилой женщины и ее брата, приобрел спиртное и букет цветов для своей подруги, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Преступление местный 26-летний житель совершил накануне: в 4 часа утра он постучался в дверь дома потерпевшей, а затем, угрожая жителям дома топором, завладел крупной суммой денег.

"Подозреваемого удалось задержать по месту жительства, где он с матерью распивал спиртное", – сказали в УВД.

В милиции также уточнили, что алкоголь молодой человек купил за похищенные деньги, еще некоторую сумму житель Сморгони, по данным УВД, потратил на приобретение цветов для своей возлюбленной.

Как ранее сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси, часть украденных средств у мужчины была изъята. В отношении грабителя правоохранителями было возбуждено уголовное дело по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой), санкция которой предусматривает в качестве наказания длительные сроки заключения.