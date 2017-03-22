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УВД о грабеже в Сморгони: разбойник с топором купил водку и цветы
23.03.2017 13:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Ограбивший пенсионерку в Сморгони молодой человек на деньги, которые отобрал у пожилой женщины и ее брата, приобрел спиртное и букет цветов для своей подруги, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
Преступление местный 26-летний житель совершил накануне: в 4 часа утра он постучался в дверь дома потерпевшей, а затем, угрожая жителям дома топором, завладел крупной суммой денег.
"Подозреваемого удалось задержать по месту жительства, где он с матерью распивал спиртное", – сказали в УВД.
В милиции также уточнили, что алкоголь молодой человек купил за похищенные деньги, еще некоторую сумму житель Сморгони, по данным УВД, потратил на приобретение цветов для своей возлюбленной.
Как ранее сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси, часть украденных средств у мужчины была изъята. В отношении грабителя правоохранителями было возбуждено уголовное дело по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой), санкция которой предусматривает в качестве наказания длительные сроки заключения.
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Подозреваемого в грабеже пенсионерки милиционеры задержали по месту жительства, где он выпивал с матерью.
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