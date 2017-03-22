МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева, передает агентство РИА Украина со ссылкой на киевскую полицию.

Инцидент произошел в четверг возле гостиницы "Премьер Палас" в центре украинской столицы. Неизвестный застрелил двух мужчин, один из которых — Вороненков.