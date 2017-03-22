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Беглый депутат Госдумы РФ Вороненков убит в центре Киева

23.03.2017 13:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева, передает агентство РИА Украина со ссылкой на киевскую полицию.

Инцидент произошел в четверг возле гостиницы "Премьер Палас" в центре украинской столицы. Неизвестный застрелил двух мужчин, один из которых — Вороненков.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева, передает агентство РИА Украина...

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