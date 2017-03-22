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Беглый депутат Госдумы РФ Вороненков убит в центре Киева
23.03.2017 13:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева, передает агентство
Инцидент произошел в четверг возле гостиницы "Премьер Палас" в центре украинской столицы. Неизвестный застрелил двух мужчин, один из которых — Вороненков.
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева, передает агентство РИА Украина...
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