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Разбушевался: мужчина в Бобруйске порезал колеса 20 автомобилям

23.03.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бобруйске местного неработающего жителя, который подозревается в повреждении шиш 20 автомобилей, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

Разбушевался: мужчина в Бобруйске порезал колеса 20 автомобилям
© flickr.com/ Jay Cross
Отомстил два раза: гомельчанин позвонил в ГАИ и проколол машине колеса

Первое сообщение о поврежденных колесах машины поступило в милицию ночью 22 марта: в правоохранительные органы обратился автовладелец, транспортное средство которого было припарковано на улице 50 лет ВЛКСМ.

"На месте происшествия следственно-оперативной группой были установлены еще автомашины с порезанными колесами", – сказала Горбанюк.

Всего, по данным милиции, проколотыми оказались шины 20 машин. По подозрению в хулиганстве был задержан безработный 44-летний местный житель.

В отношении бобруйчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы поступка мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
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Первое сообщение о поврежденной машине поступило в милицию ночью 22 марта, сейчас милиция выясняет мотивы поступка хулигана.

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