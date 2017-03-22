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Разбушевался: мужчина в Бобруйске порезал колеса 20 автомобилям
23.03.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бобруйске местного неработающего жителя, который подозревается в повреждении шиш 20 автомобилей, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.
Первое сообщение о поврежденных колесах машины поступило в милицию ночью 22 марта: в правоохранительные органы обратился автовладелец, транспортное средство которого было припарковано на улице 50 лет ВЛКСМ.
"На месте происшествия следственно-оперативной группой были установлены еще автомашины с порезанными колесами", – сказала Горбанюк.
Всего, по данным милиции, проколотыми оказались шины 20 машин. По подозрению в хулиганстве был задержан безработный 44-летний местный житель.
В отношении бобруйчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы поступка мужчины.
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Первое сообщение о поврежденной машине поступило в милицию ночью 22 марта, сейчас милиция выясняет мотивы поступка хулигана.
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