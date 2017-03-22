МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева, передает агентство РИА Украина со ссылкой на киевскую полицию.

Инцидент произошел в четверг возле гостиницы "Премьер Палас" в центре украинской столицы. Неизвестный застрелил двух мужчин, один из которых — Вороненков. Личность второго мужчины не сообщается.

​​По информации СБУ Украины, в результате инцидента еще несколько человек получили ранения. В связи с происшествием президент Украины Петр Порошенко вызвал к себе главу СБУ Василия Грицака.

На бул.Шевченка возле Премьер Паласа расстреляли двоих мужчин. Ведутся следственные действия.Пробка почти от пл Победы. Лучше пока объезжать pic.twitter.com/mhsw24rYPE — Авто Киев (@auto_kiev) 23 марта 2017 г.

​Бывший депутат Денис Вороненков, по информации Следственного комитета РФ, в 2011 году организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. По данным следствия, на Украину он уехал с супругой Марией Максаковой именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как ранее отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.

В июле прошлого года в центре Киева был убит известный журналист Павел Шеремет — его автомобиль был взорван. Следствие считает главной версией убийства — месть за профессиональную деятельность. По факту убийства возбуждено уголовное дело.