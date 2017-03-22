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Беглый депутат Госдумы РФ Вороненков убит в центре Киева
23.03.2017 13:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева, передает агентство
Инцидент произошел в четверг возле гостиницы "Премьер Палас" в центре украинской столицы. Неизвестный застрелил двух мужчин, один из которых — Вороненков. Личность второго мужчины не сообщается.
По информации СБУ Украины, в результате инцидента еще несколько человек получили ранения. В связи с происшествием президент Украины Петр Порошенко вызвал к себе главу СБУ Василия Грицака.
Бывший депутат Денис Вороненков, по информации Следственного комитета РФ, в 2011 году организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. По данным следствия, на Украину он уехал с супругой Марией Максаковой именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как ранее отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.
В июле прошлого года в центре Киева
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Депутата на родине обвинили в рейдерском захвате здания в центре Москвы, после чего он с супругой уехал в Украину.
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