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Беглый депутат Госдумы РФ Вороненков убит в центре Киева

23.03.2017 13:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева, передает агентство РИА Украина со ссылкой на киевскую полицию.

Инцидент произошел в четверг возле гостиницы "Премьер Палас" в центре украинской столицы. Неизвестный застрелил двух мужчин, один из которых — Вороненков. Личность второго мужчины не сообщается.

​​По информации СБУ Украины, в результате инцидента еще несколько человек получили ранения. В связи с происшествием президент Украины Петр Порошенко вызвал к себе главу СБУ Василия Грицака.

​Бывший депутат Денис Вороненков, по информации Следственного комитета РФ, в 2011 году организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. По данным  следствия, на Украину он уехал с супругой Марией Максаковой именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как ранее отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.

В июле прошлого года в центре Киева был убит известный журналист Павел Шеремет — его автомобиль был взорван. Следствие считает главной версией убийства — месть за профессиональную деятельность. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутата на родине обвинили в рейдерском захвате здания в центре Москвы, после чего он с супругой уехал в Украину.

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