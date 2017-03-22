МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков был убит в четверг днем в центре Киева, следствие уже озвучило несколько версий происшествия.

По информации полиции Киева, Вороненков был убит предположительно двумя выстрелами в упор, как отметил глава полиции Андрей Крищенко, в экс-депутата стрелял киллер. Вместе с Вороненковым был убит еще один мужчина, имя которого не называется.

"Мы видим одно смертельное ранение, не меньше двух ранений у него точно будет", — сказал Крищенко.

Политическое убийство

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал убийство Вороненкова политическим, которое направлено на устрашение российских политиков, об этом он заявил на своей странице в Facebook .

"Только что на выходе из отеля "Премьер Палас" был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков. Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину", — написал Геращенко.

В свою очередь экс-глава ФСБ РФ Николай Ковалев в интервью РИА Новости отметил, что убийство экс-депутата заказное и призвал полицию Украины как можно быстрее найти заказчиков и исполнителей. Он при этом отметил, что Россия меньше всего заинтересована в убийстве Вороненкова и готова оказать всяческое содействие в расследовании.