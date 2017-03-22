МИНСК, 23 мар — Sputnik. Трагическим стал этот четверг для известной оперной певицы Марии Максаковой, 23 марта в центре Киева застрелили ее мужа, экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.

Бывший депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Вороненков в октябре 2016 года переехал жить в Киев, потом получил украинское гражданство, впоследствии дал показания украинским прокурорам по делу Януковича.

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 23 марта 2017 г.

"Настоящий полковник"

Вороненков стал широко известен после того, как женился на депутате-единоросске, оперной певице Марии Максаковой. Их бракосочетание стало самой громкой свадьбой в Госдуме.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Свадьба оперной певицы Марии Максаковой

Весной прошлого года у пары родился "первый межфракционный ребенок" — сын Иван. После сообщения об убийстве Вороненкова в украинских СМИ появилась информация о том, что оперная дива Мария Максакова ждет от него своего четвертого ребенка, но сама певица факт беременности не подтверждала. От первого брака у Дениса Вороненкова остались двое детей. У Марии также есть дети, рожденные до этого брака — сын Илья и дочь Людмила.

Самая известная семейная пара Госдумы была открытой для прессы. Вороненков не скрывал, что называет свою супругу не иначе как "моя звезда", Максакова же звала его "Динечкой" или "настоящим полковником".



© Sputnik Владимир Федоренко Депутаты Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс и Денис Вороненков на первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ VI созыва

Согласно информации из открытых источников, биография Вороненкова была связана с государственной службой — он трудился в Военной прокуратуре РФ, Верховном суде, работал в мэрии Нарьян-Мара, заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа.

Но были в биографии политика и "сложные" моменты — его обвиняли в коррупции, насчитав пять квартир, пять автомобилей и дачу. Он становился фигурантом как минимум двух уголовных дел. СК РФ подозревал его в рейдерском захвате здания в российской столице Москве. Также в начале 2000 года он проходил по делу о крупной взятке. 3 марта 2017 года стало известно, что Денис Вороненков был объявлен в международный розыск в рамках дела о мошенничестве.



© Sputnik Владимир Федоренко Убийство Вороненкова в Киеве: подробности инцидента и основные версии

Некоторые СМИ месяц назад написали, что известная пара может стать жертвой убийц, и обвинят в этом преступлении Россию.

Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко считает, что после убийства в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова "смертельная опасность" угрожает и его супруге Марии Максаковой, и советует ей обратиться в российское посольство за защитой. Парламентарий посоветовал ей ехать в посольство РФ и просить там защиты.