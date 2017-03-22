МИНСК, 23 мар — Sputnik. Три станции Минского метрополитена были закрыты днем в четверг для пассажиров, сообщили Sputnik в пресс-службе поземки.

"Три станции — "Восток", "Борисовский тракт" и "Уручье" закрыты", — сказал Sputnik пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Он также уточнил, что, по предварительной информации, движение поездов на данных перегонах минской подземки не осуществляется по техническим причинам.

По словам представителя метро, в настоящее время составы ходят только до станции "Московская" первой линии.