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Три станции метро Московской линии закрыты для пассажиров
23.03.2017 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Три станции Минского метрополитена были закрыты днем в четверг для пассажиров, сообщили Sputnik в пресс-службе поземки.
"Три станции — "Восток", "Борисовский тракт" и "Уручье" закрыты", — сказал Sputnik пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
Он также уточнил, что, по предварительной информации, движение поездов на данных перегонах минской подземки не осуществляется по техническим причинам.
По словам представителя метро, в настоящее время составы ходят только до станции "Московская" первой линии.
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По предварительной информации, движение составов на от "Московской" до "Уручья" было остановлено по техническим причинам.
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