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Убийство Вороненкова в Киеве: подробности инцидента и основные версии
23.03.2017 14:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков был убит в четверг днем в центре Киева, следствие уже озвучило несколько версий происшествия, предполагаемый убийца уже задержан и находится в больнице под усиленной охраной.
По информации полиции Киева,
© Sputnik Владимир Федоренко
"Мы видим одно смертельное ранение, не меньше двух ранений у него точно будет", — сказал Крищенко.
Политическое убийство
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал убийство Вороненкова политическим, которое направлено на устрашение российских политиков, об этом он заявил на своей странице в
"Только что на выходе из отеля "Премьер Палас" был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков. Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину", — написал Геращенко.
В свою очередь экс-глава ФСБ РФ Николай Ковалев в интервью РИА Новости отметил, что убийство экс-депутата заказное и призвал полицию Украины как можно быстрее найти заказчиков и исполнителей. Он при этом отметил, что Россия меньше всего заинтересована в убийстве Вороненкова и готова оказать всяческое содействие в расследовании.
"Виноваты" спецслужбы РФ
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что убийство Вороненкова неслучайно произошло в тот же день, что и
"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений", — цитирует слова президента его пресс-секретарь. Порошенко также добавил, что Вороненков был одним из главных свидетелей "российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича о введении в Украину российских войск".
Дело о мошенничестве
Президент международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров в свою очередь отметил, что инцидент мог быть связан с делом о мошенничестве, в рамках которого проходил Вороненков.
"То, как действовал киллер, похоже на бандитскую разборку за его (мошеннические) дела в России", — цитирует слова Гончарова
Вороненков, по информации Следственного комитета России, семь лет назад организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. Следствие выяснило, что в Украину он уехал с супругой Марией Максаковой именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как ранее отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.
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Украинская сторона обвиняет в убийстве экс-депутата спецслужбы РФ, которые, в свою очередь, готовы оказать содействие Киеву в расследовании инцидента.
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