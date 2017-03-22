МИНСК, 23 мар — Sputnik. Бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков был убит в четверг днем в центре Киева, следствие уже озвучило несколько версий происшествия, предполагаемый убийца уже задержан и находится в больнице под усиленной охраной.

По информации полиции Киева, Вороненков был убит предположительно двумя выстрелами в упор, как отметил глава полиции Андрей Крищенко, в экс-депутата стрелял киллер. Вместе с Вороненковым был убит еще один мужчина, имя которого не называется.



© Sputnik Владимир Федоренко Последняя весна мужа Максаковой: в Киеве убит экс-депутат Вороненков

"Мы видим одно смертельное ранение, не меньше двух ранений у него точно будет", — сказал Крищенко.

Политическое убийство

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал убийство Вороненкова политическим, которое направлено на устрашение российских политиков, об этом он заявил на своей странице в Facebook .

"Только что на выходе из отеля "Премьер Палас" был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков. Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину", — написал Геращенко.

В свою очередь экс-глава ФСБ РФ Николай Ковалев в интервью РИА Новости отметил, что убийство экс-депутата заказное и призвал полицию Украины как можно быстрее найти заказчиков и исполнителей. Он при этом отметил, что Россия меньше всего заинтересована в убийстве Вороненкова и готова оказать всяческое содействие в расследовании.

"Виноваты" спецслужбы РФ

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что убийство Вороненкова неслучайно произошло в тот же день, что и "диверсия в Балаклее в Харьковской области" . Украинский лидер уже провел совещание с представителями силовых структур по факту инцидента.

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений", — цитирует слова президента его пресс-секретарь. Порошенко также добавил, что Вороненков был одним из главных свидетелей "российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича о введении в Украину российских войск".

Дело о мошенничестве

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров в свою очередь отметил, что инцидент мог быть связан с делом о мошенничестве, в рамках которого проходил Вороненков.

"То, как действовал киллер, похоже на бандитскую разборку за его (мошеннические) дела в России", — цитирует слова Гончарова РИА Новости .

Вороненков, по информации Следственного комитета России, семь лет назад организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. Следствие выяснило, что в Украину он уехал с супругой Марией Максаковой именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как ранее отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.