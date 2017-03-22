МИНСК, 23 мар — Sputnik. Около 20 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из-за взрывов на артиллерийских складах Минобороны Украины, сообщается на сайте Харьковской областной государственной администрации (ОГА) .

Пожар в городе Балаклея, где расположены крупнейшие в Украине склады боеприпасов, начался в ночь на четверг.

Эвакуация жителей

По информации местных властей, в настоящее время эвакуируют население самого города и ближайших к военным складам сел — Вербивка и Яковенково. Лежачих пожилых людей вывозят в селе Калиновка, их сопровождают врачи.

"В данный момент эвакуируют население самого города и ближайших к базе вооружения сел — Вербовка и Яковенково. Уже эвакуированы около 20 тысяч человек", — говорится в сообщении Харьковской ОГА.

Как отметила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, местных жителей пострадавших от взрывов на базе вооружения, временно расселят в учреждениях сфер образования и соцзащиты на территории района. "На заседании оперативного штаба мной были поставлены задачи касательно подготовки учреждений к приему людей. Также сейчас решается вопрос выделения материальной помощи пострадавшим. О проведении восстановительных работ сможем говорить после того, как пожар будет локализован", — добавила Светличная.

По разным данным, в результате ЧП ранения получили не более двух человек. Украинская полиция сообщает, что среди пострадавших одна женщина. О состоянии раненых ничего не неизвестно.

Борьба с огнем продолжается

На сайте Министерства обороны Украины сообщается, что площадь, охваченная огнем, на складах боеприпасов в Харьковской области увеличилась. Пожарным пока не удалось локализовать возгорание.

"Военнослужащие вооруженных сил Украины и представители Госслужбы по ЧС делают все возможное для ликвидации катастрофы. Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, которые ищут тех, кто не уехал из опасной зоны", — сообщил официальный представитель Минобороны Виталий Саранцев.

По данным Харьковской ОГА на месте происшествия задействованы 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники ГСЧС и 362 человека личного состава. Также работают 25 автомобилей скорой помощи, более 100 врачей, от Национальной полиции — 40 автомобилей и более 150 человек личного состава. "На железнодорожной станции дежурят два пожарных поезда", — подчеркнули в местной администрации.

Из-за чего вспыхнул огонь?

Взрыв на военных складах в городе Балаклея Харьковской области мог быть умышленным, считает народный депутат от фракции "Оппозиционные блок" Нестор Шуфрич. По его мнению, инцидент мог произойти для того, чтобы скрыть хищение вооружений.

Установлены свидетели, которые видели, что на склады боеприпасов с летательного аппарата было сброшено средство, которое, возможно, и привело к взрыву, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Также он заявил, что версия о том, что пожар на складах произошел в результате диверсии остается основной.

Вместе с тем официальных данных о причинах ЧП нет.

Вооруженные силы Украины в декабре 2015 года уже сообщали о попытке его поджога, но тогда она оказалась неудачной.

Однако, как считает президент страны Петр Порошенко, взрывы могут быть связана с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева. "Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области", — цитирует слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook .

На месте ЧП пройдет заседание оперативного штаба

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл на место ЧП. Его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук сообщил в Facebook , что глава украинского правительства проведет заседание оперативного штаба.

"Владимир Гройсман прибыл к месту чрезвычайной ситуации возле города Балаклея Харьковской области, где продолжаются взрывы боеприпасов на складе Минобороны. Вскоре проведет заседание оперативного штаба", — говорится в сообщении Столярчука.

Возбуждены уголовные дела по статьям "диверсия" и "халатность".