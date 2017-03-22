МИНСК, 23 мар — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за устроенный в минувшую среду теракт в столице Великобритании.

В среду автомобиль сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне — возле здания парламента. Затем водитель оставил машину, напал на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Правоохранители ликвидировали злоумышленника.



© REUTERS Hannah McKay МИД: Беларусь решительно осуждает теракт в Лондоне

Жертвы трагедии

По последним данным, в результате нападениям погибли три человека, в том числе — и сотрудник полиции. Также несколько десятков человек пострадали, из них состояние семи оценивается медиками как критическое.

Кроме того, пострадали в результате нападения 22 марта и трое школьников из Франции, которые посещали Лондон с туристической поездкой. Как заявили местные власти, их жизням ничего не угрожает.

Ответственность — на ИГ, исполнитель — британец

Представители террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за лондонский теракт. Близкие к террористам СМИ пока не дают более полной информации о случившемся.

В то же время Скотланд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт практически сразу после случившегося. Что примечательно, нападение произошло ровно спустя год после терактов в Брюсселе, в результате которых погибли 32 человека.

Знают правоохранители и о личности нападавшего возле парламента.



© REUTERS Stefan Wermuth Теракт в Лондоне: посольство Беларуси поддерживает контакт с полицией

"Его (террориста — Sputnik) личность известна полиции и МИ-5 (служба контрразведки — Sputnik). Он родился в Великобритании и несколько лет назад попал под подозрение МИ-5 в связи с экстремистской деятельностью", — сообщила в парламенте британский премьер.

Перекрытые кварталы Лондона и соболезнования королевы

После теракта лондонская полиция усилила меры предосторожности в городе, также был перекрыт ряд улиц. Так, прилегающий к парламенту квартал остается закрытым более суток. Ограничивали правоохранители и подъезды к Букингемскому дворцу — резиденции королевы.

В четверг должно было состояться торжественное открытие нового офиса Скотланд-Ярда с участием королевы Елизаветы II, однако в целях безопасности Ее Величества событие перенесли. Сама же монарх выразила соболезнования всем пострадавшим и поблагодарила правоохранителей.

"Мои мысли, молитвы и глубочайшие соболезнования — тем, кого вчера затронуло чудовищное насилие. Я знаю, что выражаю общее мнение, говоря о благодарности и восхищении в адрес полиции Лондона и всех тех, кто так самоотверженно помогал и защищал остальных", — заявила королева в послании.