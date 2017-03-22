МИНСК, 23 мар – Sputnik. Сотрудники ГАИ были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя внедорожника Great Wall в Любанском районе, сообщили Sputnik в четверг в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 21 марта: в 20:54 в Любани водитель джипа, заметив патрульный автомобиль, развернулся и на большой скорости попытался скрыться.

"Инспекторы организовали преследование. Водитель, хорошо зная местность, стал петлять по населенным пунктам, пригороду Любани и выезжал на трассы. На требования остановиться и попытки его обогнать хотел сбросить патрульную машину в кювет", – сказали в УВД.

В управлении также отметили, что в общей сложности преследуемый и патрульная машина ГАИ проехали более 30 километров.

"Выбрав безопасный участок дороги, инспекторы после предупредительных выстрелов в воздух, открыли огонь по колесам внедорожника, повредив задние. Водитель не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал", – сообщили в УВД.

По информации правоохранителей, за рулем джипа находился нетрезвый житель Любани, который ранее уже привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения и трижды – за вождение автомобиля без прав.