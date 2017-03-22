МИНСК, 23 мар — Sputnik. Суд Советского района Минска назначил трем гражданам Украины по 15 суток ареста, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.



© Фото: Сергей Балай, БелаПАН Правозащитники опубликовали список 17 задержанных "боевиков"

"22 марта судом Советского района Минска подвергнуты административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.4 КоАП, трое граждан Украины", — сообщила Шильвян на своей странице в ФБ.

Согласно ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях деяние влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

В правоохранительных и судебных органах пока не сообщили о том, при каких обстоятельствах были задержаны граждане Украины.