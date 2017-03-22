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Суд в Минске приговорил трех граждан Украины к 15 суткам ареста

23.03.2017 16:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Суд Советского района Минска назначил трем гражданам Украины по 15 суток ареста, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Суд в Минске приговорил трех граждан Украины к 15 суткам ареста
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
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"22 марта судом Советского района Минска подвергнуты административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.4 КоАП, трое граждан Украины", — сообщила Шильвян на своей странице в ФБ.

Согласно ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях деяние влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

В правоохранительных и судебных органах пока не сообщили о том, при каких обстоятельствах были задержаны граждане Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане Украины наказаны за неповиновение сотрудникам милиции.

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