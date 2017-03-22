|
В Сморгонском районе два человека отравились стеклоомывателем, один скончался
Следователи устанавливают обстоятельства отравления двух человек, один из которых скончался. Об этом
В ночь с 22 на 23 марта в деревне Ореховка Сморгонского района у 39-летнего местного жителя резко ухудшилось состояние здоровья. Прибывшему по вызову медицинскому работнику он сообщил, что употреблял с односельчанкой стеклоомыватель. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Позже правоохранители обнаружили в соседнем доме тело 40-летней местной жительницы без видимых телесных повреждений.
— При осмотре ее жилища следователи изъяли пластиковую бутылку с остатками жидкости, которая направлена для проведения судебно-химической экспертизы на предмет установления отравляющих организм веществ, — рассказали в СК.
Также следователи выяснили, что оба лица вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Мужчина нигде не работал, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Женщина была оформлена социальным работником по уходу за его отцом.
Проверка по данному факту продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 марта в деревне Ореховка.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии