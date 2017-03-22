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В Сморгонском районе два человека отравились стеклоомывателем, один скончался

23.03.2017 18:02 — ЧП | Tut.by  
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Следователи устанавливают обстоятельства отравления двух человек, один из которых скончался. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.


Фото: Следственный комитет

В ночь с 22 на 23 марта в деревне Ореховка Сморгонского района у 39-летнего местного жителя резко ухудшилось состояние здоровья. Прибывшему по вызову медицинскому работнику он сообщил, что употреблял с односельчанкой стеклоомыватель. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Позже правоохранители обнаружили в соседнем доме тело 40-летней местной жительницы без видимых телесных повреждений.

— При осмотре ее жилища следователи изъяли пластиковую бутылку с остатками жидкости, которая направлена для проведения судебно-химической экспертизы на предмет установления отравляющих организм веществ, — рассказали в СК.

Также следователи выяснили, что оба лица вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Мужчина нигде не работал, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Женщина была оформлена социальным работником по уходу за его отцом.

Проверка по данному факту продолжается.

 
 
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Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 марта в деревне Ореховка.

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