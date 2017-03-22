Следователи устанавливают обстоятельства отравления двух человек, один из которых скончался. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



Фото: Следственный комитет

В ночь с 22 на 23 марта в деревне Ореховка Сморгонского района у 39-летнего местного жителя резко ухудшилось состояние здоровья. Прибывшему по вызову медицинскому работнику он сообщил, что употреблял с односельчанкой стеклоомыватель. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Позже правоохранители обнаружили в соседнем доме тело 40-летней местной жительницы без видимых телесных повреждений.

— При осмотре ее жилища следователи изъяли пластиковую бутылку с остатками жидкости, которая направлена для проведения судебно-химической экспертизы на предмет установления отравляющих организм веществ, — рассказали в СК.

Также следователи выяснили, что оба лица вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Мужчина нигде не работал, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Женщина была оформлена социальным работником по уходу за его отцом.

Проверка по данному факту продолжается.