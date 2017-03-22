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Полиция назвала имя лондонского террориста
23.03.2017 19:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Теракт в Лондоне, где погибли три человека, еще 40 получили ранения, совершил выходец из графства Кент 52-летний Халид Масу, сообщает
© REUTERS Hannah McKay
"Полиция считает, что человека совершившего теракт в Вестминстере, звали Халид Масуд. Масуд родился в Кенте, ему было 52 года, в последнее время он проживал на западе Англии. В отношении Масуда в дни до теракта не проводилось какого-либо расследования, не было и свидетельств в том, что он готовит теракт", — говорится в заявлении "Скотланд-Ярда".
Полиция сообщает, что Масуд был известен правоохранительным органам и ранее был судим за нападения, причинение тяжких телесных повреждений, владение оружием и нарушения общественного порядка.
"Он не был судим за какие-либо преступления террористического характера", — говорится в сообщении.
Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло ровно через год после террористической атаки на Брюссель. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро "Мальбек" в Евроквартале погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.
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Полиция Лондона информировала, что Масуд в период с 1983 по 2003 годов обвинялся в действиях насильственного характера, однако ни разу ему не предъявляли обвинений,...
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