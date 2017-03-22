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Полиция назвала имя лондонского террориста

23.03.2017 19:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Теракт в Лондоне, где погибли три человека, еще 40 получили ранения, совершил выходец из графства Кент 52-летний Халид Масу, сообщает Sputnik International со ссылкой на полицию.

Полиция назвала имя лондонского террориста
© REUTERS Hannah McKay
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Лондоне

Теракт произошел в среду днем в одном из самых популярных у туристов мест Лондона. Машина, за рулем которой находился террорист, двигалась по Вестминстерскому мосту, затем съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. После этого злоумышленник вышел из авто и напал с ножом на полицейского, который от полученных травм скончался в больнице. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, ранены 40, сам террорист был застрелен другим полицейским. Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Полиция считает, что человека совершившего теракт в Вестминстере, звали Халид Масуд. Масуд родился в Кенте, ему было 52 года, в последнее время он проживал на западе Англии. В отношении Масуда в дни до теракта не проводилось какого-либо расследования, не было и свидетельств в том, что он готовит теракт", — говорится в заявлении "Скотланд-Ярда".

Полиция сообщает, что Масуд был известен правоохранительным органам и ранее был судим за нападения, причинение тяжких телесных повреждений, владение оружием и нарушения общественного порядка.

"Он не был судим за какие-либо преступления террористического характера", — говорится в сообщении.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло ровно через год после террористической атаки на Брюссель. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро "Мальбек" в Евроквартале погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция Лондона информировала, что Масуд в период с 1983 по 2003 годов обвинялся в действиях насильственного характера, однако ни разу ему не предъявляли обвинений,...

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