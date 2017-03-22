МИНСК, 23 мар — Sputnik. Теракт в Лондоне, где погибли три человека, еще 40 получили ранения, совершил выходец из графства Кент 52-летний Халид Масу, сообщает Sputnik International со ссылкой на полицию.



© REUTERS Hannah McKay "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Лондоне

Теракт произошел в среду днем в одном из самых популярных у туристов мест Лондона . Машина, за рулем которой находился террорист, двигалась по Вестминстерскому мосту, затем съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. После этого злоумышленник вышел из авто и напал с ножом на полицейского, который от полученных травм скончался в больнице. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, ранены 40, сам террорист был застрелен другим полицейским. Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Полиция считает, что человека совершившего теракт в Вестминстере, звали Халид Масуд. Масуд родился в Кенте, ему было 52 года, в последнее время он проживал на западе Англии. В отношении Масуда в дни до теракта не проводилось какого-либо расследования, не было и свидетельств в том, что он готовит теракт", — говорится в заявлении "Скотланд-Ярда".

Полиция сообщает, что Масуд был известен правоохранительным органам и ранее был судим за нападения, причинение тяжких телесных повреждений, владение оружием и нарушения общественного порядка.

"Он не был судим за какие-либо преступления террористического характера", — говорится в сообщении.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло ровно через год после террористической атаки на Брюссель. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро "Мальбек" в Евроквартале погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.