МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусские и украинские пограничники выясняют обстоятельства инцидента с легковым автомобилем, который въехал с территории Беларуси и был обнаружен в 60 метрах от украинской границы, сообщила Государственная пограничная служба Украины .



© Sputnik / Виктор Толочко Усиление в "Александровке": дополнительные шипы и ДПС на въезде

"Возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" ("Новая Гута" на белорусской стороне) на границе с РБ на обочине дороги, соединяющей украинский и белорусский пункты пропуска, в 60 метрах от государственной границы, на территории Украины пограничный наряд обнаружил легковой автомобиль литовской регистрации", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ГПС Украины.

Водителя и пассажиров в транспортном средстве не было. Согласно информации белорусской стороны, данный автомобиль ночью пересек границу Беларуси на выезд, однако к украинскому пункта пропуска он, по неизвестным причинам, не доехал, сообщили украинские пограничники.

С учетом возможных рисков, было принято решение на полтора часа приостановить движение в пункте пропуска.

"Личность водителя совместно с белорусскими коллегами была установлена. Вместе с Национальной полицией продолжаются проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств данного ситуации. Ожидается прибытие группы специалистов со специальным оборудованием для детальной проверки салона автомобиля", — сказали в ГПС.

В свою очередь в Государственном пограничном комитете Беларуси Sputnik сообщили, что по данному факту с украинскими коллегами налажено взаимодействие, движение в пункте пропуска "Новая Гута — Новые Яриловичи" восстановлено.

Это не первый инцидент с автомобилем на белорусско-украинской границы за последние дни. На текущей неделе злоумышленники на внедорожнике прорвались через белорусскую границу в пункте пропуска "Александровка" двое из них задержаны, еще один находится в розыске.

"Розыск его продолжается", — сказали агентству в ГПК.