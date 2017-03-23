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СМИ: задержан руководитель клуба "Патриот" Михальков

24.03.2017 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков задержан правоохранительными органами Беларуси, сообщил в пятницу ряд СМИ.

СМИ: задержан руководитель клуба "Патриот" Михальков
© Sputnik Иван Руднев
Спецоперация КГБ: 26 задержанных, планы и схрон "Белого легиона"

Задержания граждан, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко во вторник могилевского предприятий "Кроноспан", где он заявил об обнаружении под Бобруйском лагеря подготовки боевиков. По информации КГБ, в том числе были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" – всего 26 человек.

Как сообщают СМИ, Михальков был вызван 23 марта в отдел КГБ Бобруйска, но из здания затем не выходил, его автомобиль до сих пор припаркован возле отдела.

Правоохранительные органы пока не комментируют данную информацию.

В то же время корреспонденту Sputnik днем в четверг еще удалось пообщаться с руководителем "Патриота" – он рассказал о задержании 21 марта своего сына Яна и не говорил, что им самим интересуются правоохранительные органы.

В Бобруйске о клубе и его руководителе отзываются только положительно. По словам директора Центра творчества детей и молодежи Светланы Купрейчик, он является хорошим специалистом, на имя которого поступило много благодарственных писем за помощь одиноким пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны. Клуб при ЦТДМ действует уже 14 лет, его члены принимают участие в спортивно-массовых и общественных мероприятиях. 

Накануне КГБ сообщил об обнаружении в Столбцовском районе схрона "Белого легиона": в 75 километрах от Минска в лесу была обнаружена нарезанная арматура, а также несколько гранат.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне КГБ сообщил об обнаружении в Столбцовском районе схрона "Белого легиона": в 75 километрах от Минска в лесу была обнаружена нарезанная арматура, а также...

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