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Охотник за цветметом разобрал часть железной дороги в Гродно

24.03.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно мужчину, который пытался похитить детали с железной дороги, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.

Охотник за цветметом разобрал часть железной дороги в Гродно
rw.by/Александр Бачило
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Инцидент произошел возле станции "Районная", которая находится в деревне Лапенки в пригороде областного центра. 

"Из путевых ящиков было совершено хищение шести трансформаторов и иных комплектующих из цветного металла участка железной дороги", – сообщили в УВД.

Там также рассказали, что железной дороге был причинен ущерб на общую сумму более 700 рублей. 

Сотрудники транспортной милиции установили, что преступление совершил ранее судимый и нигде не работающий местный житель, живущий рядом со станцией в палатке. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Железной дороге был причинен ущерб на общую сумму более 700 рублей.

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