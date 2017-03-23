МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно мужчину, который пытался похитить детали с железной дороги, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел возле станции "Районная", которая находится в деревне Лапенки в пригороде областного центра.

"Из путевых ящиков было совершено хищение шести трансформаторов и иных комплектующих из цветного металла участка железной дороги", – сообщили в УВД.

Там также рассказали, что железной дороге был причинен ущерб на общую сумму более 700 рублей.

Сотрудники транспортной милиции установили, что преступление совершил ранее судимый и нигде не работающий местный житель, живущий рядом со станцией в палатке.