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Охотник за цветметом разобрал часть железной дороги в Гродно
24.03.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно мужчину, который пытался похитить детали с железной дороги, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.
rw.by/Александр Бачило
Инцидент произошел возле станции "Районная", которая находится в деревне Лапенки в пригороде областного центра.
"Из путевых ящиков было совершено хищение шести трансформаторов и иных комплектующих из цветного металла участка железной дороги", – сообщили в УВД.
Там также рассказали, что железной дороге был причинен ущерб на общую сумму более 700 рублей.
Сотрудники транспортной милиции установили, что преступление совершил ранее судимый и нигде не работающий местный житель, живущий рядом со станцией в палатке.
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Железной дороге был причинен ущерб на общую сумму более 700 рублей.
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