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Коктейль Молотова бросили в здание инспекции МНС в Гомеле

24.03.2017 12:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, которые бросили "коктейль Молотова" в окно здания инспекции Министерства по налогам и сборам в Гомеле, сообщили в СК.

"Сегодня около 08:00 в административном здании инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району было обнаружено окно, поврежденное предметом с зажигательной смесью", — сообщили Sputnik в пятницу в Следственном комитете Беларуси.

В комитете уточнили, что в ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты осколки стеклянных бутылок, закопченная ткань с запахом горюче-смазочных материалов.

"Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси — умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом", — сказал в СК.

Там также отметили, что уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и горюче-смазочных материалов. Для оказания практической помощи следователям на месте происшествия работают сотрудники криминалистического отдела УСК.

 

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Следователи нашли возле здания осколки стеклянных бутылок, закопченная ткань с запахом горюче-смазочных материалов.

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