﻿ В здание налоговой в Гомеле бросили коктейль Молотова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В здание налоговой в Гомеле бросили коктейль Молотова

24.03.2017 12:18 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

24 марта в здание инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району бросили коктейль Молотова. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



«Сегодня около 8 часов утра в административном здании инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району было обнаружено окно, поврежденное предметом с зажигательной смесью», — говорится в сообщении ведомства.


В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты осколки стеклянных бутылок, закопченная ткань с запахом горюче-смазочных материалов.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая экспертиза и экспертиза горюче-смазочных материалов.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Коктейль Молотова бросили в здание инспекции МНС в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика