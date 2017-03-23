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В здание налоговой в Гомеле бросили коктейль Молотова
24 марта в здание инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району бросили коктейль Молотова. Возбуждено уголовное дело. Об этом
В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты осколки стеклянных бутылок, закопченная ткань с запахом горюче-смазочных материалов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая экспертиза и экспертиза горюче-смазочных материалов.
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Возбуждено уголовное дело
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