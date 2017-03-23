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МВД: в Минске задержан директор Сморгонского агрегатного завода

24.03.2017 12:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали в Минске директора ОАО "Сморгонский агрегатный завод", в отношении него возбуждено уголовное дело за получения взятки, сообщили в МВД.

МВД: в Минске задержан директор Сморгонского агрегатного завода
© Фото: МЧС Беларуси
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Правоохранители вскрыли коррупционную схему получения взяток за поставку комплектующего оборудования для завода. 

"Топ-менеджер завода был задержан в Минске, он подозревается в получении 18000 евро и 4600 долларов США от представителя одной из прибалтийских компаний", – сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел. 

По словам собеседников агентства, деньги предназначались за благоприятное решение вопроса о заключении договора на годовую поставку в адрес предприятия оборудования – в основном речь двигателей к выпускаемым заводом мини-тракторам. 

Главным следственным управлением СК Беларуси в отношении директора завода возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества. 

В настоящее время мужчина заключен под стражу, уточнили собеседники агентства. 

 
Теги: Минск
 
 
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Топ-менеджер был задержан в столице во время получения взятки от бизнесмена из Прибалтики.

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