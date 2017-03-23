|
МВД: в Минске задержан директор Сморгонского агрегатного завода
24.03.2017 12:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали в Минске директора ОАО "Сморгонский агрегатный завод", в отношении него возбуждено уголовное дело за получения взятки, сообщили в МВД.
© Фото: МЧС Беларуси
Правоохранители вскрыли коррупционную схему получения взяток за поставку комплектующего оборудования для завода.
"Топ-менеджер завода был задержан в Минске, он подозревается в получении 18000 евро и 4600 долларов США от представителя одной из прибалтийских компаний", – сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел.
По словам собеседников агентства, деньги предназначались за благоприятное решение вопроса о заключении договора на годовую поставку в адрес предприятия оборудования – в основном речь двигателей к выпускаемым заводом мини-тракторам.
Главным следственным управлением СК Беларуси в отношении директора завода возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время мужчина заключен под стражу, уточнили собеседники агентства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-менеджер был задержан в столице во время получения взятки от бизнесмена из Прибалтики.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии