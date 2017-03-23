МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали в Минске директора ОАО "Сморгонский агрегатный завод", в отношении него возбуждено уголовное дело за получения взятки, сообщили в МВД.



© Фото: МЧС Беларуси Замминистра по ЧС полковник Бегун задержан за взятку

Правоохранители вскрыли коррупционную схему получения взяток за поставку комплектующего оборудования для завода.

"Топ-менеджер завода был задержан в Минске, он подозревается в получении 18000 евро и 4600 долларов США от представителя одной из прибалтийских компаний", – сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел.

По словам собеседников агентства, деньги предназначались за благоприятное решение вопроса о заключении договора на годовую поставку в адрес предприятия оборудования – в основном речь двигателей к выпускаемым заводом мини-тракторам.

Главным следственным управлением СК Беларуси в отношении директора завода возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, уточнили собеседники агентства.