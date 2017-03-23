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Пьяный пенсионер после ссоры с сожительницей поджег чердак ее дома
24.03.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство в отношении жителя одного из деревень ы Щучинском районе, сообщило УВД Гродно.
По информации правоохранительных органов, мужчина 1947 года рождения после ссоры со своей сожительницей попытался поджечь ее дом.
"Пенсионер находился "под мухой", поэтому в сердцах вряд ли задумывался, к чему все это может привести", — отметили в УВД.
Мужчина, дождавшись пока все домочадцы заснут, залез на чердак и поджег лежавшую там сухую солому, которая в миг была охвачена огнем. Ситуацию спас один из сыновей женщины — он проснулся и, вызвав спасателей, самостоятельно начал тушить пожар.
В УВД отметили, что в результате дом удалось спасти.
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Задымление увидел один из сыновей женщины и, вызвав спасателей, начал самостоятельно тушить огонь.
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