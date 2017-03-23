МИНСК, 24 мар — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство в отношении жителя одного из деревень ы Щучинском районе, сообщило УВД Гродно.

По информации правоохранительных органов, мужчина 1947 года рождения после ссоры со своей сожительницей попытался поджечь ее дом.

"Пенсионер находился "под мухой", поэтому в сердцах вряд ли задумывался, к чему все это может привести", — отметили в УВД.

Мужчина, дождавшись пока все домочадцы заснут, залез на чердак и поджег лежавшую там сухую солому, которая в миг была охвачена огнем. Ситуацию спас один из сыновей женщины — он проснулся и, вызвав спасателей, самостоятельно начал тушить пожар.

В УВД отметили, что в результате дом удалось спасти.