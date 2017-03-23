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По делу о теракте в Лондоне задержаны еще два человека

24.03.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Скотланд-Ярд задержал еже двух человек в связи с произошедшим 22 марта в Лондоне терактом, всего под стражей на данный момент находятся девять человек, заявил журналистам глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

По делу о теракте в Лондоне задержаны еще два человека
© REUTERS Darren Staples
Полиция назвала имя лондонского террориста

В среду, 22 марта, в Лондоне произошел теракт, унесший жизни, по последним данным, четырех человек, ранены 50, двое из которых остаются в критическом состоянии.

"Мы произвели еще два значимых ареста, на Северо-Западе и в округе Уэст-Мидландс", — сказал Роули.

Одну женщину отпустили под залог, еще девять человек остаются под стражей и сейчас допрашиваются.

Полиция по-прежнему продолжает обыски домов и квартир подозреваемых в причастности к теракту. На данный момент сотрудники правоохранительных органов обыскали 16 объектов недвижимости, забрав для экспертизы 2700 наименований улик.

Также полиция уже успела получить информацию от 3,5 тысячи свидетелей, в том числе фотографии.

Ранее сообщалось, что теракт был совершен 52-летним выходцем из графства Кент Халидом Масудом (имя при рождении Эдриан Рассел). В последнее время он проживал на западе Англии. В отношении Масуда в дни до теракта не проводилось какого-либо расследования, не было свидетельств о том, что он готовит теракт. Вместе с тем, он ранее попадал в поле зрения правоохранителей: Масуд был судим за нападения, причинение тяжких телесных повреждений, владение оружием и нарушения общественного порядка.

Полиция Лондона продолжает устанавливать связи и мотивацию террориста. Роули также сообщил, что имя террориста, данное ему при рождении, было Эдриан Рассел Аджао, позже он поменял его на Халед Масуд. "Наше расследование сфокусировано на изучении его мотивации, его действий и его сообщников", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция выясняет, действовал ли нападавший в одиночку, при этом в настоящее время, по словам Роули, "нет доказательств дальнейших угроз".

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