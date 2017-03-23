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Машина скорой попала в ДТП в Речице, пострадал фельдшер
24.03.2017 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Фельдшер скорой медицинской помощи пострадала в результате ДТП с каретой скорой медицинской помощи в Речице, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне около 18:10 на перекрестке улиц Строителей и Сыдько районного центра.
"Водитель автомобиля Peugeot-307 выехал на перекресток и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-22171, который двигался по главной дороге", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в аварии пострадала 44-летний фельдшер, которая ехала в скорой.
По информации собеседников Sputnik, женщина была госпитализирована в травматологическое отделение Речицкой центральной районной больницы.
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Авария произошла из-за нарушения вторым участником аварии правил дорожного движения.
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