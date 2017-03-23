МИНСК, 24 мар — Sputnik. В новейшей истории Беларуси было несколько инцидентов, когда злоумышленники применяли бутылки с зажигательной смесью, так называемые "коктейли Молотова". Несколько раз бросали бутылки с зажигательной смесью на территории дипмиссий иностранных государств в Минске, а также в здания силовых структур.

Год назад в Беларуси вступил в силу закон, предусматривающий усиление ответственности за хранение, ношение, изготовление, сбыт "коктейлей Молотова"

Пять анархистов

Одно из наиболее громких преступлений, во время которого использовали "коктейль Молотова", был инцидент, когда анархисты бросили на территорию посольства России в Минске бутылки с зажигательной смесью. 30 августа 2010 поздно вечером неизвестные бросили два "коктейля Молотова", был поврежден посольский автомобиль. ГУВД Минска возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемых удалось задержать только в январе 2011 года — ими оказались пять молодых анархистов. Следствие длилось несколько месяцев и в мае 2011 года состоялся суд, который назначил всем разные сроки наказания — от восьми лет лишения свободы до полутора лет "химии". По версии следствия, именно эти пять человек бросали "коктейли Молотова" в здания Минобороны в Минске, а также Дворец профсоюзов на Октябрьской площади и здание СИЗО на улице Окрестина.

Здание КГБ в Бобруйске

Через полтора месяца после "атаки" на российское посольство последователи анархистов бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела КГБ в Бобруйске. Было возбуждено уголовное дело за хулиганство. У следствия было подозрение, что это совершили те же анархисты, которые бросили "коктейли" на территорию российской дипмиссии. Через несколько дней действительно появилось заявление от имени группы анархистов, взявших на себя ответственность за произошедшее. В рамках расследования были задержаны несколько человек, но впоследствии их освободили, дела закрыли.

Литовское посольство

Еще один инцидент, когда на территорию дипмиссии хулиганы бросили бутылки с зажигательной смесью, произошел 7 ноября 2012 года — тогда неизвестные бросили "коктейль Молотова" в здание посольства Литвы в Минске. Инцидент случился в выходной день, 7 ноября в Беларуси отмечается как государственный праздник и всегда бывает выходным днем. Литовская стороны подготовила ноту протеста, ГУВД возбудило дело за злостное хулиганство, потом заявило, что на видеокамерах не видно, кто бросал бутылки, долго продолжалось расследование, но информации о том, раскрыто ли данное преступление, так в открытом доступе и не появилось.

Инициатива КГБ

Беларусь, которая два десятилетия жила без уголовной ответственности за экстремизм, в 2016 году устранила пробелы в законодательстве. По инициативе КГБ в законодательство были внесены поправки, в соответствии с которыми введена уголовная ответственность за экстремизм. В блоке этих поправок была введена уголовная ответственность не только за использование "коктейлей Молотова", но и за хранение, перемещение, изготовление, передачу. В начале мая 2016 года этот закон вступил в силу .