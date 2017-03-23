|
ГПК: пьяного россиянина сняли с поезда за дебош на границе
24.03.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Пограничники сняли с поезда нетрезвого гражданина России, который устроил дебош при проверке документов, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik/ Василий Семашко
Инцидент в пункте пропуска "Гудогай" произошел 22 марта при проверке поезда, следовавшего из Калининграда в Москву.
"Сморгонские пограничники задержали 62-летнего гражданина России, который во время паспортного контроля стал оскорблять пограничный наряд и отказывался предъявлять паспорт", – сказали в ГПК.
Там также сообщили, что причиной дебоша стало алкогольное опьянение – медосвидетельствование показало, что у него в крови 1,23 промилле алкоголя.
В настоящее время житель Калининграда задержан, в отношении него начат административный процесс – мужчине грозит штраф, размер которого составляет до 50 базовых величин (1150 рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Калининграда задержан, в отношении него начат административный процесс – мужчине грозит штраф.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии