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ГПК: пьяного россиянина сняли с поезда за дебош на границе

24.03.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Пограничники сняли с поезда нетрезвого гражданина России, который устроил дебош при проверке документов, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

ГПК: пьяного россиянина сняли с поезда за дебош на границе
© Sputnik/ Василий Семашко
Белорус устроил пьяный дебош на границе, возвращаясь из Литвы

Инцидент в пункте пропуска "Гудогай" произошел 22 марта при проверке поезда, следовавшего из Калининграда в Москву.

"Сморгонские пограничники задержали 62-летнего гражданина России, который во время паспортного контроля стал оскорблять пограничный наряд и отказывался предъявлять паспорт", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что причиной дебоша стало алкогольное опьянение – медосвидетельствование показало, что у него в крови 1,23 промилле алкоголя.

В настоящее время житель Калининграда задержан, в отношении него начат административный процесс – мужчине  грозит штраф, размер которого составляет до 50 базовых величин (1150 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Калининграда задержан, в отношении него начат административный процесс – мужчине грозит штраф.

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