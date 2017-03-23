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Пенсионер провел на озере в лодке в Петриковском районе около суток

24.03.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Сотрудники Петриковского районного подразделения МЧС спасли мужчину, лодка которого застряла на озере вблизи деревни Белин, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Пенсионер провел на озере в лодке в Петриковском районе около суток
© flickr.com/ Anja Pietsch
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Накануне днем пенсионер выехал на лодке на рыбалку, однако вернуться не смог, так как его лодка запуталась в непроходимом кустарнике. Местность вокруг озера в настоящее время затоплена паводковыми водами Припяти, в воде оказались прибрежные кустарники. 

Спасатели нашли мужчину лишь на следующее утро. Они обнаружили его в лодке в 100 метрах от берега в густой заросли камыша, пенсионер был в сознании. 

Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра он с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" он был доставлен в больницу.

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