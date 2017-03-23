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В Березине обнаружили труп пропавшего три месяца назад бобруйчанина
Около деревни Доманово Бобруйского района в реке Березина рыбаки обнаружили 22 марта тело пожилого мужчины. Это оказался труп бобруйчанина, пропавшего 24 декабря 2016 года, пишет «
63-летний мужчина ушел из дома 24 декабря и не вернулся. Он жил один в частном доме на улице Кирова, имел проблемы со зрением.
Тревогу забила сестра мужчины, которая жила в Кировске. Когда пенсионер перестал отвечать на звонки, женщина подала в розыск.
Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Уголовное дело не возбуждали.
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Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
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