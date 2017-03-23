﻿ В Петриковском районе спасли 79-летнего рыбака, который почти сутки провел в лодке. 21.by
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В Петриковском районе спасли 79-летнего рыбака, который почти сутки провел в лодке

24.03.2017 16:53 — ЧП | Tut.by  
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В Петриковском районе сотрудники МЧС спасли 79-летнего рыбака. Его лодка застряла в камышах, из-за чего мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег.

Информация о том, что на озере в деревне Белин застряла лодка с мужчиной, сотрудникам МЧС поступила от местных жителей 23 марта около 10.00. На месте происшествия спасатели выяснили, что «заложником» озера стал 79-летний рыбак. Его лодка застряла в густых зарослях камыша, и мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег. Ситуация была осложнена тем, что местность вокруг озера почти на 100 метров подтоплена паводковыми водами реки Припять.

Бдительные соседи потерпевшего сообщили, что из дому мужчина ушел 22 марта около 14.00. Таким образом, на рыбалке он провел около 20 часов.

Сотрудники Петриковского районного отдела ЧС доставили изможденного мужчину на берег. С диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован в районную больницу.

 
 
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В Петриковском районе сотрудники МЧС спасли 79-летнего рыбака. Его лодка застряла в камышах, из-за чего мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег.

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