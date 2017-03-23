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Украинская фура с полуприцепом перевернулась возле Калинковичей

24.03.2017 17:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Большегрузный автомобиль Renault c полуприцепом перевернулся в Калинковичском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Украинская фура с полуприцепом перевернулась возле Калинковичей
© Фото: Речица Автопомощь / ВК
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Авария произошла ночью в пятницу 24 марта на автодороге Р31 "Бобруйск – Мозырь – граница Украины".

По данным Госавтоинспекции, три украинские фуры перевозили электротехнику в Светлогорск (Гомельская область), на перекрестке возле Калинковичей одна из них не вписалась в поворот и большегруз опрокинулся. 

В ГАИ уточнили, что в аварии никто из людей не пострадал.

Очевидцы ДТП сообщают в социальных сетях, что перевернувшаяся фура была загружена электродами.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария возле райцентра произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением при проезде перекрестка.

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