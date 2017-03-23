МИНСК, 24 мар – Sputnik. Большегрузный автомобиль Renault c полуприцепом перевернулся в Калинковичском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: Речица Автопомощь / ВК Машина скорой попала в ДТП в Речице, пострадал фельдшер

Авария произошла ночью в пятницу 24 марта на автодороге Р31 "Бобруйск – Мозырь – граница Украины".

По данным Госавтоинспекции, три украинские фуры перевозили электротехнику в Светлогорск (Гомельская область), на перекрестке возле Калинковичей одна из них не вписалась в поворот и большегруз опрокинулся.

В ГАИ уточнили, что в аварии никто из людей не пострадал.

Очевидцы ДТП сообщают в социальных сетях, что перевернувшаяся фура была загружена электродами.